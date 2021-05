Triora: aggiudicata a 15mila euro la prima delle abitazioni proposte dal comune nel progetto 'Case a un euro'

E’ stata aggiudicata la prima casa a un euro, a Triora. Ad onor del vero è stata aggiudicata a 15mila euro a una donna che è risultata prima in graduatoria.

Si tratta comunque di una assegnazione importante sulle venti previste e già identificate dal Comune di Triora per il progetto 'Case a 1 euro'. L'iniziativa sta avendo una eco internazionale, dopo che il 18 marzo è stato proposto il primo degli edifici. Le chiamate arrivate al Comune sono state tantissime, italiane e stranieri interessati dalla possibilità. Spesso chi chiede informazioni non ha chiare le condizioni poste per riuscire ad acquisire la casa a queste condizioni indubbiamente vantaggiose.

Infatti gli immobili messi all'interno di questo circuito necessitano di importanti interventi per renderli abitabili. Si va dalla messa in sicurezza alla costruzione di parti intere di edificio. Per il Comune è positivo l’interesse verso l'iniziativa per popolare il più possibile i piccoli centri.

Il progetto per la ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione dell'immobile andrà presentato entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto di compravendita. I lavori dovranno iniziare entro e non oltre 12 mesi dal rilascio del permesso di costruzione e ultimati entro e non oltre 4 anni. Se l'iniziativa delle case a 1 euro si dimostrasse efficace, nel giro di alcuni anni il centro storico di Triora troverebbe nuova vita.