Santo Stefano al Mare concorre per il quinto anno consecutivo alla bandiera verde

Anche nel 2021 gli insegnanti della scuola primaria di Santo Stefano al Mare hanno avviato il percorso didattico per ottenere la “Bandiera Verde” all’interno del progetto ECO-SCHOOLS organizzato dalla FEE, che si prepone come obiettivo principale la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità. Il progetto ha visto docenti e bambini impegnati nelle attività per quasi tutta la durata dell’anno scolastico (da dicembre a maggio) con la collaborazione del comune di Santo Stefano al Mare e nello specifico del consigliere Giorgia Corradi.

Nonostante le restrizioni previste dal protocollo anti Covid, la scuola ha intrapreso per il 5° anno consecutivo il percorso per ottenere la prestigiosa bandiera verde, un riconoscimento che coinvolge, tramite Eco-Schools, gli alunni, le famiglie, le autorità locali e le associazioni presenti sul territorio. La scuola di Santo Stefano ha conseguito la sua prima bandiera verde nel giugno 2017 ed è stata una delle prime scuole in provincia ad ottenere tale riconoscimento, da allora non si è più fermata.

“Come consigliere delegato alla scuola e come mamma - commenta il consigliere Giorgia Corradi - esprimo la mia soddisfazione per un progetto che ha coinvolto bambini ed insegnanti anche in un periodo di crisi sanitaria e sociale. L’iniziativa, portata avanti dalla scuola in collaborazione con il comune di Santo Stefano al Mare, conferma un percorso virtuoso che ha fornito il giusto impulso ai bambini per esprimere le proprie idee e sensibilità raggiungendo una maggior consapevolezza della propria creatività. Ringrazio la FEE, tutti gli insegnanti che hanno partecipato al progetto, i nostri bambini e la dottoressa Paola Baroni, dirigente scolastica dell’Istituto, che ha sostenuto e supportato questa importante iniziativa per il nostro paese”.