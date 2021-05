Sanremo: giovedì prossimo riapre il Royal Hotel, un altro messaggio di ripartenza nella città dei fiori

“La voglia di ripartire è tanta - afferma Marco Sarlo, Consulente di Direzione - ed il primo pensiero è da sempre quello di far sì che i clienti siano coccolati, al sicuro, quasi un po’ protetti. C’è da sempre anche moltissimo rigore sull’igiene e sulla sicurezza. Ci prendiamo cura dell’ospite, del suo benessere e ancora più della sua salute. In questi mesi di pausa abbiamo lavorato con grande accuratezza per essere pronti ad offrire la migliore accoglienza adottando tutte le misure volte a garantire una vacanza in massima sicurezza e tranquillità. Il tutto senza dimenticare che il piacere dei clienti sia sempre al primo posto”.

Il Royal Hotel Sanremo riaprirà le sue porte giovedì prossimo, per dare l’avvio alla stagione estiva e sarà lieto di porgere il più caloroso benvenuto ai suoi graditi ospiti con tante novità e invitanti proposte per un meraviglioso soggiorno da vivere in tutta serenità nella cornice di un luogo unico incastonato nella bellezza della natura.

Gli ospiti potranno tornare a godere di quest’oasi di lusso e charme ricca di storia con una splendida vista sul mare, immersa nel suo lussureggiante parco subtropicale di 16000 mq con la scenografica piscina d’acqua marina riscaldata a 27°C disegnata da Gio Ponti e fiori, profumi e colori delicati in tutte le stagioni. Un mix ideale per una pausa rigenerante all’insegna del relax, del gusto e del benessere a pochi passi dal centro città e dalle spiagge sabbiose. Quel mood inimitabile che tanto piace e contraddistingue il Royal Hotel Sanremo dal 1872.

La Royal Wellness Spa accoglierà nuovamente gli ospiti in un’atmosfera di raffinata intimità per trascorrere momenti di assoluto piacere. Per il tempo libero non mancheranno infine le numerose opportunità da scegliere tra sport all’aperto, shopping, esclusivi percorsi enogastronomici guidati e piacevoli appuntamenti mondani, culturali e artistici in città e negli affascinanti dintorni.

“Grazie per la fiducia che ci rinnoverete o ci darete per la prima volta - conclude Marco Sarlo - mentre il mondo inizia a riprendersi e ricomincia a viaggiare, noi siamo pronti e non vediamo l’ora di accogliervi per offrirvi un’esperienza di viaggio emozionale e indimenticabile!”.