Lavori di E-Distribuzione della cabina elettrica a Bajardo: sostituzione di componenti danneggiati dal maltempo

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani verrà avviato un importante intervento di rifacimento della cabina San Rocco, danneggiata dalla tempesta Alex dell’autunno scorso.

L’operazione rientra nell'ambito del programma di manutenzione e potenziamento delle linee elettriche, volto a migliorare la qualità del servizio, con un’attenzione particolare alla zona di Imperia, colpita da eventi atmosferici che hanno reso precarie le condizioni della rete. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica e tempi di rialimentazione più rapidi in caso di guasto.

L’intervento di restyling completo degli impianti rende indispensabile, per motivi di sicurezza, disalimentazioni temporanee del servizio elettrico nella giornata di domani, dalle 10 alle 16 nel comune di Baiardo. Le zone interessate dall’interruzione programmata saranno: via Roma da 18 a 30, da 30b a 42, da 50 a 60, 66, da 70 a 72, da 76 a 78, da 82 a 88, 92, da 98 a 108, 112, da 116 a 122, da 126 a 130, 15, da 19 a 21, da 29 a 39, 45, da 49 a 51, da 55 a 57, da 61 a 65, 69, sn, sn1, sn3, sn4, sn5, sn6, sn7; via 20 settembre da 2 a 6, da 10 a 10a, da 16 a 18, 18bis, 24b, da 28f a 30, da 34 a 38, 42, da 1 a 7, 13, da 13bis a 17, 21, 25, da 33c a 35, da 41 a 45, da 49 a 57, da 57b a 63b, sn, sn1; via Podestà 6, da 10 a 22, 1, da 5 a 15, da 21 a 23, da 27 a 31, da 35 a 45, da 45b a 47, 47b, da 51 a 55, sn1, sn2; strada carrozz. Aprical 2, 8, 850, sn, sn1, sn2, sn3, sn5, sn6, sn7, sn8, sn9, sn10, sn11, sn12, sn13, sn14, sn15, cant; regione Gianlui da 2 a 8, da 10b a 28, da 1 a 9a, da 13b a 27, sn, cn1, sn1, sn2, sn3, sn4, sn5, sn6, ripet; via piecastello 2, da 2b a 6b, da 14 a 20, da 1 a 21, 21bis, sn, cant, sn1, sn2, sn3; via S. Salvatore da 2 a 26, da 30 a 32, da 32bis a 40, 46, 7, sn, sn1, sn2; piazza de Sonnaz da 2 a 10, da 10b a. Lo stesso giorno, nel medesimo orario, l’interruzione riguarderà anche il comune di Ceriana in località passo Ghimbegna sn1, sn2.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.