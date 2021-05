Ventimiglia: ieri Spinosi con il fiore arancione, oggi il chiarimento "A volte ci sono buoni compagni di viaggio e a volte no"

Dopo l’articolo pubblicato ieri dal nostro giornale, che ha creato non pochi commenti nella politica ventimigliese, è tornato sull’argomento il Presidente del Consiglio comunale Andrea Spinosi, storico esponente della Lega nella città di confine.

Ieri pomeriggio, nel corso della cerimonia di inaugurazione dei parcheggi sull’ex sedime ferroviario, è saltato all’occhio l’atteggiamento di Spinosi (che da qualche tempo non ha mai nascosto qualche problema con il partito) che si è presentato con un fiore arancione, facendolo notare anche al Presidente della Regione, Giovanni Toti. L’arancione, lo ricordiamo, è il colore di ‘Cambiamo’, il partito fondato proprio da Toti.

Oggi Spinosi torna a commentare l’accaduto e lo fa con il suo solito stile, scanzonato ma ben preciso: “Senza entrare in discussione con nessuno – ha detto - desidero evidenziare che, prima della ruspa a Ventimiglia venne il trattore e posso assicurarvi che non è stato semplice, per me come per altri, fare il leghista in una città come Ventimiglia, negli anni in cui Bossi portava avanti la secessione. Era sicuramente molto più semplice farlo a Varese o in val Brembana. E’ decisamente molto più agile farlo adesso, con la Lega diventata partito nazionale con la svolta di Salvini”.

“Nonostante tutto abbiamo tenuto duro – termina Spinosi – e questa è la storia che non si dimentica e non si cambia. Magari ogni tanto si trova qualche buon compagno di viaggio, ma qualche volta no”. Nelle ultime ore abbiamo anche sentito Flavio Di Muro, Deputato ventimigliese ed esponente di spicco della Lega frontaliera, che ha confermato di aver parlato con Spinosi con il quale tutto è stato chiarito.

Effettivamente dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale tutto sembra rientrato, ma non è da escludere che possa a breve tornare sull’argomento.