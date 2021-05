Prosegue la collaborazione tra il Corpo Italiano di Soccorso e l'Ordine di Malta

Continua la collaborazione tra il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e A&D Academy Centro di Formazione Sanitaria di Andrea Otten.

Il 22 aprile scorso gli istruttori ‘DAN Training - A&D Academy Centro di Formazione Sanitaria, Antincendio e Sicurezza sul Lavoro’ di Ventimiglia hanno tenuto il corso di formazione di nuovi operatori PBLSD (manovre di disostruzione, rianimazione, defibrillazione su lattante, bambino, adulto) per i volontari del Gruppo CISOM di Sanremo.

I progetti formativi del 2021 proseguiranno con la formazione dei Volontari CISOM dei gruppi della Liguria. Sono previsti corsi di Primo Soccorso, soccorso del pericolante in superficie e subacqueo attraverso i corsi avanzati di somministrazione ossigeno e valutazione neurologica con esercitazioni pratiche in superficie, in acqua, su motovedetta ed elisoccorso. Quattro Volontari, medici ed infermieri otterranno la qualifica Istruttore DAN Europe.

Per diventare Volontario CISOM si può scrivere a: gruppo.sanremo@cisom.org mentre per informazioni sui corsi a info@aedacademy.it.