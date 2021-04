Sanremo: da stasera primo weekend di 'movida', emessa dal Sindaco Biancheri l'ordinanza anti 'assembramenti'

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha firmato questa mattina l’Ordinanza per applicare le misure che evitino in diverse zone cittadine, gli episodi di assembramento.

L’ordinanza è stata emessa a poche ore dal primo weekend in cui si attendono molti clienti nelle zone della ‘movida’ e, per questo si tenterà di evitare gli assembramenti, anche se rimane sempre il coprifuoco alle 22, con le relative chiusure dei locali.

L’ordinanza riguarda i seguenti giorni: 30 aprile, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 maggio 2021, dalle 18 alle 22 qualora la Regione Liguria sia in zona bianca o gialla e le aree di: piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore (da via N. Bixio a via Roma).

Il contingentamento dell’accesso nella zona, al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di un metro, previsto dalla normativa, secondo le disposizioni impartite dalle forze di polizia intervenute. Sarà consentito sempre l’accesso ai residenti e alle persone dirette ai pubblici esercizi con disponibilità di posti a sedere nell’area all’aperto del locale e per usufruire dell’asporto ove consentito dalle norme in vigore.

Nell’ordinanza viene chiesto dal Sindaco, ai proprietari dei locali, di provvedere a mezzo di stewards all’orientamento degli avventori per evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale di un metro previsto dalla normativa, avvisando le forze di polizia in caso di mancato rispetto.

Permane il divieto di consumare bevande alcoliche e analcoliche ed alimenti sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di un metro. Rimane anche l’obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al distanziamento, ad eccezione dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di un metro e della norma che prevede un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi o dei soggetti non obbligati.