Sanremo: punto nascite all'ospedale 'Borea', Ordine del Giorno dei Consiglieri di Fratelli d'Italia

La Regione Liguria ha confermato che, con la conclusione dei lavori, sarà ripristinata la funzionalità del punto nascita presso l’Ospedale di Sanremo e che fino alla realizzazione dell’ospedale unico di Taggia verranno mantenuti attivi sia i punti nascita di Sanremo che di Imperia.

Proprio per questo i Consiglieri comunali di opposizione a Sanremo, Luca Lombardi e Federica Cozza, hanno presentato un Ordine del Giorno per impegnare Sindaco e Giunta ad attivarsi, di concerto con i soggetti coinvolti, affinché al termine dei lavori di ristrutturazione il punto nascite di Sanremo venga nuovamente trasferito nella sua sede storica presso lo Stabilimento Ospedaliero cittadino e venga garantita la sua apertura fino a quando non sarà realizzato il nuovo ospedale unico di Taggia, scongiurando una sua possibile conversione in una struttura con altre funzioni ospedaliere.

“Il futuro del punto nascite di Sanremo – dicono i due Consiglieri di opposizione – sembra al momento ancora incerto, ed anzi viene palesata l’eventualità di una riconversione del reparto ad altre funzioni ospedaliere. Durante una recente riunione del Dipartimento Sanità e Sociale di Fratelli d’Italia Sanremo presieduto da Antonella Basso era già stata affrontata la questione legata al trasferimento del punto nascite al reparto Ostetricia di Imperia, reparto cui ora sono riferiti tutti i parti che in epoca pre Covid erano equamente suddivisi sul presidio di Imperia e di Sanremo. Dalla stessa riunione era emersa la necessità di ricollocare alcuni servizi sanitari, tra cui il punto nascite, sul nosocomio sanremese”.