Sanremo: pensionato ripulisce il parco di Villa Peppina e viene multato per aver lasciato il sacco dell'immondizia

Un nostro lettore di Sanremo, Francesco Esposito, ci ha scritto per segnalare un fatto accaduto nei giorni scorsi:

“Sono un pensionato di 68 anni di Sanremo e tempo fa ho accompagnato il mio nipotino al parco di Villa Peppina, in corso Inglesi. Dopo 8 ore seduto a scuola aveva proprio voglia di correre un po’ e ho trovato una situazione davvero desolante: sporcizia dappertutto, reti che delimitano il campetto da basket rotte ed anche pericolose a causa dei vari spuntoni di ferro. Un giorno sono venuti due vigili che, avendo constatato la sporcizia che regnava, hanno provveduto a fare ripulire il campetto. Dopo un po’ di tempo, tutto nuovamente come prima e sporcizia ovunque. Ho pensato di impegnarmi personalmente, in fondo se ognuno di noi facesse qualcosa per l’ambiente, la situazione sarebbe sicuramente migliore. Ho riparato come potevo la rete, affinché le maglie dei bambini non rimanessero attaccate e quindi non si facessero male; con mia moglie ho fatto il giro del parco raccogliendo di tutto: mascherine, lattine, bottiglie rotte, vasetti di plastica, accendini, involucri delle merendine, palloni rotti, fazzoletti di carta. Abbiamo messo tutto in un sacco nero per la raccolta indifferenziata che mi ero portato da casa, l’ho chiuso bene e l’ho lasciato vicino ad un contenitore piccolo nel parco, purtroppo già strapieno di altra spazzatura. Non mi aspettavo certo un grazie da nessuno ma per la verità, nemmeno una multa. Mi è infatti arrivata una sanzione da 114 euro perché la Polizia Municipale, osservando il sacco della spazzatura, ha notato che sullo stesso era impresso il nostro identificativo. Per quale ragione avrei dovuto portare la spazzatura in quel luogo, ho i bidoni sotto casa! Secondo la Polizia Municipale quindi mi sarei caricato quel grosso e pesante sacco sulle spalle lungo la mulattiera e per centinaia di metri per lasciarlo lì e questo chiaramente prima delle 18 (orario chiusura) quando il parco è quindi frequentato. Purtroppo personalmente questo non è accettabile e quindi farò tutto quanto nelle mie possibilità, non solo affinché questa multa sia cancellata, ma affinché chi ha omesso di agire come sarebbe logico, sia una volta per sempre richiamato all’ordine”.