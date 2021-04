Imperia: Comune e associazione 'Genitori Attivi' insieme per il recupero del campo sportivo della Parrocchia di Cristo Re

Si chiama “Incontri@moci qui”. È il progetto di Comune di Imperia e Associazione Genitori Attivi, insieme ad altri partner del territorio, per il recupero e la ristrutturazione del campo sportivo della Parrocchia di Cristo Re in Borgo San Moro. L'obiettivo dell'iniziativa è rendere il campo sportivo un luogo sicuro per i giovani di Imperia che potranno partecipare ad eventi, ad attività di formazione e ricreative, prevedendo anche percorsi di alternanza scuola/lavoro per gli istituti superiori.

Il Comune ha accolto l'invito dell'Associazione ad assumere un ruolo di sostegno nella progettazione e nella realizzazione della proposta, al fine di presentarla al "Bando per le Comunità Educanti" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rivolto al mondo del Terzo settore.

“Stiamo parlando di un quartiere della Città di Imperia molto popoloso ma privo di zone aggregative giovanili e di spazi destinati all'attività all'aperto. Come Amministrazione abbiamo risposto da subito positivamente a questa opportunità, garantendo tutto il nostro supporto ai Genitori Attivi per la presentazione del progetto al Bando. Confidiamo di poter avere un buon esito e di poter così realizzare questo importante intervento”, commenta l'assessore allo Sport Simone Vassallo.