Coronavirus: presidente Toti “Liguria prima in Italia per vaccini somministrati sul consegnato”

“La Liguria è la prima regione in Italia per quanto riguarda la percentuale dei vaccini somministrati sul consegnato: secondo i dati più aggiornati di Alisa siamo sopra il 90%”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, facendo stasera il punto sulla campagna vaccinale in corso. “Secondo i dati della fondazione Gimbe – prosegue - la Liguria è la prima regione italiana anche per quanto riguarda la percentuale di chi ha ricevuto la prima dose di vaccino sulla popolazione residente che può ricevere il vaccino, tenendo conto che per gli under 16 non c’è un vaccino omologato. Siamo al 26% contro una media italiana del 22%. Voglio ringraziare la nostra sanità per l’enorme sforzo che sta compiendo”.