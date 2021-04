Regione: ordine del giorno di FdI per chiedere al Governo di far riaprire palestre e piscine in zona gialla

Il Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità l’ordine del giorno, illustrato in aula da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto dai colleghi del gruppo Veronica Russo e Sauro Manucci, che impegna la giunta ad attivarsi presso il Governo affinché venga presa in considerazione la possibilità di prevedere nelle zone gialle la riapertura di palestre, piscine e di tutti gli impianti sportivi all’aperto e al chiuso.

Viene infatti chiesta la ripresa di tutte le attività, lezioni ed allenamenti, individuali e di contatto, naturalmente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Nel documento viene evidenziato come la lunga e forzata chiusura, decisa dal Governo per arginare la diffusione del Covid, ha avuto pesanti ricadute economiche su centri sportivi e società sportive mettendo in ginocchio le attività che ruotano attorno al mondo del fitness e delle palestre, peraltro già penalizzate dalle restrizioni imposte dal primo lockdown della primavera scorsa.