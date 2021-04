Che cosa sono gli strumenti multiuso e quali sono i loro usi?

Gli strumenti multiuso sono uno strumento che può essere utilizzato in più lavorazioni. Grazie agli utensili che si possono modificare a proprio piacimento, è possibile segare, tagliare, levigare e smussare con un solo attrezzo. Capire l’importanza degli utensili multifunzione è importante se si vuole ridurre al minimo il numero di attrezzature da acquistare.



Gli attrezzi multiuso funzionano mediante un movimento rotatorio ad alta velocità. Grazie alla maneggevolezza di questi attrezzi, si può avere un controllo preciso durante il suo utilizzo. Fattore che quindi permette di eseguire anche lavori di estrema precisione. Nei set con il maggior numero di accessori sono presenti lame di diverse dimensioni, dischi di molatura e cuscinetti di levigatura.



Quali sono gli usi degli strumenti multiuso



Come si può ben capire dal nome di queste attrezzature, offrono una serie di utilizzi che si possono rivelare utili in molte occasioni. Vediamo più in dettaglio alcuni dei più comuni utilizzi in cui gli utensili multifunzione possono essere utili.



- taglio di assetto interno: questa tipologia di taglio è la più indicata se si vuole far combaciare due pezzi distinti. Si tratta della scelta più ideale per chi vuole installare in autonomia i battiscopa nella propria abitazione.

- decorazione di mobili e tavole di legno: grazie alla presenza di lame di diverse dimensioni e forma, si può andare a decorare mobili e tavole di legno in base al proprio gusto. Sostituendo la lama, si potranno andare a creare decorazioni impossibili da realizzare se non si possiede un gran numero di attrezzature.

- riparazione di finestre: per chi vuole rimettere a nuovo le proprie finestre, grazie agli utensili multiuso è possibile levigare, tagliare, sverniciare e rimuovere i vecchi strati di vernice e le eventuali imperfezioni presenti sulle finestre. Mediante queste operazioni, si potrà migliorare sia l’aspetto che l’efficacia energetica delle finestre.

- installazione di pavimenti in legno: i listoni in legno non sono sempre facili da installare. In particolare se si sceglie di acquistare un legno naturale che non è trattato.

- preparare la superficie per la verniciatura: l’utilizzo degli utensili multifunzione sono una scelta idonea per preparare le superfici per la pittura. Una volta che si leviga il legno e si rimuove la vernice presente, è possibile rimuovere ogni imperfezione del legno mediante la sostituzione della punta finale.

- rimozione della ruggine dai metalli: la funzione di levigatrice dei multi utensili permette di rimuovere in modo veloce ed efficace ogni presenza di ruggine. La presenza di più raschietti di dimensioni differenti, offre la possibilità di raggiungere anche gli angoli più stretti.



Al momento dell’acquisto di un utensile multifunzione è sempre bene verificare con attenzione quale è il numero di optional di cui si necessita. È bene non scegliere un modello con pochi finali, così da non trovarsi impreparati al momento del bisogno. Maggiore è il numero di finali a propria disposizione, maggiori sono le possibilità in cui si potrà utilizzare questi utensili.