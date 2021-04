Sanremo: ottimo risultato per l'evento a Villa Angerer, i ringraziamenti dell’Associazione ‘Ponente Ambiente Cultura’

L’Associazione ‘Ponente Ambiente Cultura’, insieme a ‘La Forza della Natura, Libereso Guglielmi il Giardiniere di Calvino’ ha organizzato ieri un evento dedicato a ‘Il primo giardino dei Calvino a Sanremo: Villa Angerer ed il suo parco tra arte, storia e botanica’.

“Ieri abbiamo ascoltato una bellissima storia cittadina – spiegano dall’Associazione Ponente Ambiente Cultura -, un intreccio tra le epoche d’oro (la Sanremo luogo di elezione a livello internazionale tra 800 e inizio 900), la botanica (Mario Calvino, le piante rare importate ancora presenti nel giardino di Villa Angerer), l’arte (l'eclettismo e il liberty in città, le presenze illustri): la storia di Villa Angerer e del suo giardino, magnificenza storica ed ambientale”.

Un ricordo ed un omaggio innanzitutto a Libereso Guglielmi e a tutta la Famiglia Calvino, profondamente legati per motivi diversi, a partire dall’arrivo della Famiglia Calvino a Sanremo nel 1925 provenienti da Cuba: la prima dimora dell’illustre famiglia Villa Angerer, considerata per le sue decorazioni uno degli esempi più significativi dell’eclettismo e del liberty nel Ponente Ligure, in un periodo di grande fama, come ci hanno detto il Prof. Fulvio Cervini ed il Dott. Marco Macchi.

Non da meno, come abbiamo visto nelle immagini proposte dal Prof. Marco Alberti, il prezioso parco: oggi un giardino centenario, con piante da tutto il mondo come ci ha illustrato il Prof. Marco Alberti.

La prima dimora ed il primo giardino dei Calvino a Sanremo, un elemento da non dimenticare nella storia della città e della presenza qui della illustre famiglia. Da lì partirà un'altra grande storia, quella di Mario Calvino a Villa Meridiana con la Stazione Sperimentale di floricoltura con Eva Mameli Calvino, Libereso Guglielmi ed il giovane Italo Calvino...e sappiamo quanto tutto ciò sia importante per titti noi!

Un nostro Grazie di Cuore: agli stupendi relatori Marco Alberti, Fulvio Cervini e Marco Macchi per la loro competenza e passione, alla manifestazione ‘La Forza della Natura, Libereso Guglielmi giardiniere di Calvino’, all'Associazione Amici di Libereso Guglielmi, alla regia di Diego Lupano, alla piattaforma di Sanremonews. Ai/Alle tantissimi/e che ci hanno seguito con le migliaia di visualizzazioni.

L’Associazione Ponente Ambiente Cultura nasce al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del Ponente ligure, consapevole dell’importanza e della bellezza dei beni naturali e storici del nostro territorio, patrimonio collettivo a cui è dovuto il giusto riconoscimento e su cui è necessario investire risorse ed energie per dare una nuova immagine e un nuovo impulso alla tradizione turistica della nostra zona, in una visione d’insieme per tutto il Ponente.

Non possiamo perdere, per disattenzione o mancanza di volontà, opportunità quali i fondi per la rigenerazione urbana, considerando che nello stesso PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono previsti fondi di investimento sulla valorizzazione dell’identità dei luoghi, quali parchi e giardini pubblici, i beni comuni insomma! L'identità di una città e di una comunità con le sue storie sono caratteri da preservare in una visione d'insieme di valorizzazione. La nostra Associazione lavorerà per preservare a godimento pubblico il patrimonio culturale, storico ed ambientale del nostro Ponente per ‘dare corpo’ a questa visione, non più speculativa o indifferente verso il nostro territorio”.