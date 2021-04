La storia di Sanremo in esposizione a Santa Tecla: da maggio a settembre la mostra ‘#turismoasanremo’

Nell’estate dalla tanto attesa ripartenza, Sanremo punta anche sulla promozione della propria storia. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha presentato un progetto per la mostra ‘#turismoasanremo’ che si realizzerà al Forte di Santa Tecla dal 25 maggio al 5 settembre.

La mostra propone, attraverso diverse aree tematiche, un viaggio alla riscoperta della storia turistica della città tra la fine del XIX secolo e la seconda metà del XX secolo. Il tutto con una vasta esposizione di manifesti d’epoca, immagini e documenti che raccontano la nascita e lo sviluppo del turismo sanremese. Per l’occasione ne verranno prestati anche da diversi Enti tra i quali il Museo Collezione Salce di Treviso, l’Archivio Storico della Regione Liguria, l’Archivio Storico della Pubblicità di Genova e l’archivio fotografico Moreschi di Sanremo.

‘#turismoasanremo’ nasce dall’esperienza virtuale sperimentata durante il lockdown attraverso i canali social e rappresenta la possibilità di riprendere concretamente l’attività al Forte di Santa Tecla.

Il progetto ha avuto l’ok nei giorni scorsi da parte della giunta matuziana che impegnerà la spesa di 12 mila euro.