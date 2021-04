Forza della Natura: le Orchidee le erbe spontanee protagoniste dell’incontro con Valentina Pulinetti e Eleonora Matarrese, la “Cuoca Selvatica”

Questo l’interessante programma della giornata della rassegna dedicata a Libereso Guglielmi:

· alle ore 17.00 "Colori, profumi e mimetismo delle orchidee spontanee del Ponente ligure" immagini di Valentina Pulinetti con i commenti di Alfredo Moreschi

· alle ore 18.00 “Storie e ricette per portare la natura in tavola” incontro con Eleonora Matarrese, la cuoca selvatica con Claudio Porchia

La giovane Valentina Pulinetti amante della botanica ci porterà in compagnia di un veterano della fotografia, Alfredo Moreschi, alla scoperta di un mondo affascinante e misterioso, quello delle orchidee spontanee che vivono ne Ponente ligure.

L’incontro con Eleonora Matarrese è molto atteso dal pubblico che segue la rassegna per la passione per le erbe spontanee e i fiori che accomuna la “Cuoca selvatica” a Libereso. L’uso delle erbe selvatiche in cucina appartiene da secoli alla cultura e alla tradizione gastronomica italiana, oltre a essere un’usanza antica quanto l’uomo, che prima di essere agricoltore si cibava di ciò che la natura gli regalava. La stessa natura che con il tempo ha offeso e bistrattato e che oggi, sulla scia del desiderio di molti di ritrovare uno stile di vita più green e sostenibile, torna protagonista anche in tavola.

Eleonora Matarrese è cresciuta raccogliendo cibo selvatico – erbe, frutti, fiori, bacche, cortecce, radici, alghe – che cresce spontaneo nell’ambiente naturale. Esperta forager, etnobotanica, cuoca selvatica, è anche autrice di un libro di successo. Nel 2014 a Monza, nei pressi della Villa Reale, ha aperto il primo laboratorio gastronomico e piccolo ristoro d’Italia con cucina basata sulle erbe selvatiche, PIKNIQ, ora trasferito a Valganna in provincia di Varese, vicino al lago di Ghirla e al confine svizzero.

Gli eventi si potranno seguire online sulla pagina facebook ((https://www.facebook.com/groups/59750360348) e sulla piattaforma multimediale del gruppo Morenews, (www.sanremonews.it) che è media partner della manifestazione.

L'evento è organizzato dall’associazione “Libereso Guglielmi” di cui è presidente Tanya Guglielmi, figlia di Libereso, coordinato dal giornalista Claudio Porchia, e curato graficamente dal grafic disegner Diego Lupano,