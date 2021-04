25 Aprile 2021: il Partito Democratico di Sanremo in 'tour' nei luoghi più significativi della Resistenza (Foto)

Il Partito Democratico di Sanremo, oltre a partecipare con i propri consiglieri alla commemorazione presso al monumento ai martiri della Resistenza con l’amministrazione cittadina e ANPI, ha voluto anche essere presente nei luoghi più significativi della lotta partigiana nella nostra città, depositando un fiore e cantando ‘Bella ciao’ dopo un minuto di raccoglimento per tutti i caduti.

Il gesto simbolico non è stato una vuota adesione ad un'iniziativa per celebrare una ricorrenza: “Ma un segno dell'importanza di ricordare i tanti uomini e ragazzi, le tante donne e ragazze che in un passato molto recente della nostra storia nazionale hanno combattuto per la libertà e la democrazia di cui noi oggi godiamo. Noi siamo in debito con questi eroi. Erano uomini, donne, ragazzi e ragazze che hanno saputo scegliere da che parte stare e hanno avuto il coraggio di aderire ai valori di libertà e democrazia fino al sacrificio supremo di dare la loro vita”.

“Non dobbiamo consentire il revisionismo storico – prosegue il Pd matuziano - che tenta di mettere sullo stesso piano azioni commesse dai combattenti per la libertà da un lato e dagli oppressori dall'altro. Se è vero che da entrambe le parti ci sono state rappresaglie e uccisioni e però innegabile che da una parte si lottava per la libertà e la democrazia mentre dall'altra parte si uccidevano vite anche innocenti per perpetrare l' oppressione la persecuzione la repressione. Queste azioni non si possono mettere sullo stesso piano. Noi siamo in debito con questi eroi e crediamo che oggi impegnarci per l'approvazione della legge Zan e della legge Sant'Anna di Stazzema sia per noi un dovere e sia un modo per pagare in parte il debito verso questi eroi, perché dove c'è discriminazione e offesa per religione, sesso, orientamento sessuale e credo politico ritornano l'intolleranza e la discriminazione che erano alla base di quella dittatura, mentre l’approvazione di quelle leggi è uno strumento per confermare la scelta della democrazia”.