Sanremo: domani tornano i vaccini a 'Casa Serena', una dozzina gli ospiti che saranno sottoposti a 'Moderna'

Tornano i vaccini a Casa Serena, la residenza per anziani di frazione Poggio a Sanremo che, all’inizio del 2021 è stata particolarmente colpita dal Covid, con la quasi totalità degli ospiti contagiati e con una ventina di loro che, purtroppo, hanno perso la vita.

Dopo alcuni mesi particolarmente difficili a ‘Casa Serena’ è tornata la tranquillità, anche se i protocolli stanno rallentando la campagna vaccinale. E’ infatti prevista una attesa di tre mesi dopo l’ultima negatività al virus, prima della somministrazione del vaccino. Domani, però, tornano le vaccinazioni ed è il preludio a quelle di tutti gli anziani presenti, che dovrebbe avvenire nel mese di maggio.

Domani è previsto il vaccino di ‘richiamo’ per 6 ospiti con il ‘Moderna’. Si tratta dei pazienti che non hanno mai contratto il Covid. Altri 6, che hanno passato i tre mesi di negativizzazione, saranno sottoposti al vaccini mentre, altri 70 circa attendono il proprio turno, proprio in base ai tre mesi dall’ultima positività.

Mentre tutti gli operatori che lavorano all’interno della struttura sono stati vaccinati, sia loro che gli ospiti vengono regolarmente sottoposti a tamponi molecolari ogni 15 giorno e, fortunatamente, sono sempre risultati negativi.