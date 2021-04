Ventimiglia: regolamento dehors, interviene il Sindaco "Necessario per il decoro e la disciplina degli spazi"

Il Sindaco Scullino di Ventimiglia, Gaetano Scullino, torna sul nuovo regolamento dei dehors, che il Consiglio Comunale ha approvato lo scorso mese di marzo. Lo fa per chiarire che si è reso necessario non soltanto per ripristinare il decoro cittadino ma, soprattutto, per disciplinare l’occupazione del suolo pubblico.

Attualmente i dehors interessati sono in tutto 93 e, nello specifico: 41 con pedana e struttura su sede stradale, 16 su marciapiede con struttura, 19 tramite posa di tavoli e sedie con tenda ed ombrelloni e 17 su isola pedonale.

“Grazie al nostro provvedimento - spiega il Sindaco Scullino - sarà garantita uniformità estetica e volumetrica che andrà a valere, nell'immediato, solo per le nuove installazioni e non per quelle esistenti. Preliminarmente all’approvazione del regolamento, sono stati effettuati studi ad hoc, al fine di individuare la soluzione più adeguata. Il progetto è stato realizzato dall’Arch. Piacentini il quale, di concerto con gli uffici comunali, ha predisposto quattro ‘modelli-tipo’ di dehors precisando elementi di delimitazione ed ombreggiatura nonché arredi ed accessori”.

“Nell’ottica di massima collaborazione e considerazione - continua il Sindaco - nei giorni scorsi si è svolto un incontro, in accordo con l'assessore alle attività produttive Matteo De Villa, con i responsabili locali di Confcommercio e Confesercenti nel corso del quale l’Amministrazione si è dichiarata aperta al dialogo ed a soluzioni condivise circa le modalità di attuazione delle disposizioni deliberate. Aspettiamo dalle associazioni proposte migliorative che certamente prenderemo in considerazione”.

“Sono certo - conclude Scullino - che riusciremo a superare le incomprensioni iniziali in modo operare congiuntamente a beneficio della nostra amata Ventimiglia. Abbiamo già precisato che siamo aperti a valutare le distanze, il termine di scadenza dei 5 anni, collegandolo alla scadenza dell'emergenza Covid anzichè dall'approvazione del regolamento e altre. L'importante che sia salvaguardato lo spirito base del nuovo regolamento e cioè ripristinare il decoro cittadino e la corretta occupazione del suolo pubblico”.