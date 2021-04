Sanremese eletto nel consiglio della Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Il sanremese Secondo Sandiano entra a far parte del consiglio nazionale dell’ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Affiancherà il presidente nazionale Dario Montanaro in rappresentanza della provincia di Imperia e della Liguria.

Un esito importante per la riviera dei fiori all'interno del 27° congresso nazionale elettivo. Per la Provincia di Imperia hanno partecipato in veste di delegati, già eletti nei congressi provinciale e regionale, Sandiano, in qualità di presidente provinciale e il vice-presidente provinciale Francesco Cerqueti, di Sanremo e il segretario provinciale Gian Luca Di Rocco, di Bordighera.

Il congresso si è svolto in videoconferenza, con sistema di votazione nazionale con voto segreto, con 453 aventi diritto al voto e 432 votanti. A presiedere il congresso, tenutosi presso la sede di Roma, la Presidente nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone.