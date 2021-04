Da Veneta Cucine a Sanremo, con la serie Lounge: un modo innovativo di personalizzare la propria cucina

Se siete in procinto di cambiare la vostra cucina e non sapete a chi rivolgervi per trovare soluzioni innovative che soddisfino le vostre esigenze, Veneta Cucine a Sanremo, rappresenta la soluzione ai vostri progetti! Da diversi anni, Veneta Cucine si occupa di arredamenti ed in particolar modo di cucine di qualità. L'azienda è in grado di realizzare soluzioni personalizzabili uniche, studiate per dare vita a nuove esperienze di spazio e stile, ma soprattutto estetiche e funzionali. Con la serie Lounge ad esempio, potrete rendere la vostra cucina più accogliente e funzionale, grazie ad un’evoluta interpretazione del concetto di modularità, proporzioni e accostamenti.

Con la serie Lounge potrete rivoluzionare il senso delle proporzioni, aumentando i volumi, grazie alla maggior capacità contenitiva di basi e colonne. I nuovi standard progettuali sono inoltre arricchiti da un’estetica più contemporanea e sofisticata, grazie all'utilizzo di materiali dedicati e inediti come legni pregiati o con lavorazioni particolari, laccati lucidi, opachi e finitura metallo liquido, laminati Fenix®, decorativi ed ora anche vetri laccati lucidi e opachi.

Nello showroom di via Padre Semeria, 388 a Sanremo, potrete toccare con mano la qualità di Veneta Cucine e verificare la funzionalità di Lounge in tutte le sue declinazioni.

Lo staff vi aspetta per arredare la vostra cucina in modo innovativo, personale e funzionale.

Per ulteriori informazioni:

Veneta Cucine

Via Padre Semeria, 388 - Sanremo

Telefono: Red 0184 663024