Ventimiglia: domenica prossima pulizia delle spiagge e raccolta dei rifiuti, c'è bisogno di volontari al Resentello

Domenica prossima il consigliere comunale Giuseppe Palmero, insieme all’associazione ‘Conchiglia Blu’ e con il sostegno di BordiEventi, Gazebò, XXmigliainSup e Desco Secondino, organizzano una ‘raccolta’ di rifiuti sulle spiagge della città di confine.

I volontari si raduneranno alle 9 al Resentello dove prenderanno i sacchi per la plastica e rifiuti indifferenziati non pericolosi (forniti dal Comune). La pulizia spiagge riguarderà il tratto alla foce del Roya, compreso il primo tratto di fiume.

“Vogliamo fare una buona azione per l’ambiente – dice il Consigliere Palmero – em allo stesso tempo sensibilizzare la popolazione. A fine pulizia, che durerà fino alle 12, faremo la conta dei rifiuti raccolti. La Docks si occuperà di ritirarli e riciclarli correttamente”.

Il Desco Secondino offrirà il pranzo ai volontari, al giardino del ristorante Marco Polo. “Toccare con mano i rifiuti che si accumulano in spiaggia – termina Palmero - è un modo efficace per rendersi conto dei danni causati all’ambiente dai nostri comportamenti sbagliati, speriamo che eventi come questi riescano a rendere i cittadini sensibili al tema e ai rischi legati all’inquinamento delle acque e del suolo”.

Durante le scorse tre giornate di pulizia spiagge i volontari hanno raccolto 380 sacchi di rifiuti, circa 46 metri cubi di spazzatura (l’equivalente di undici utilitarie messe in fila).