Acquisto deposito Rt di Sanremo: interrogazione regionale di Ioculano, Scajola "Manteniamo l'impegno preso"

Il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta lo stato della pratica dell’acquisto del deposito RT di Sanremo.

Il consigliere ha ricordato che, nel settembre 2020, il presidente Toti annunciò l’imminente acquisto da parte della Regione del deposito della società, a Sanremo, e che nel dicembre successivo fu risposto ad una sua prima interrogazione che Regione, tramite Filse, stava facendo le dovute valutazioni.

L’assessore all’urbanistica Marco Scajola ha ricostruito la vicenda ricordando le resistenze della comunità locale alla vendita, che si inserisce in un piano di riqualificazione dell’area. “La Regione mantiene l’impegno preso – ha aggiunto - ed esiste un tavolo aperto con il Comune di Sanremo, che ha la competenza in materia. La Regione, - ha aggiunto - attraverso il Fondo Strategico farà la propria parte”. Ha concluso ricordando, però, alle specifiche competenze in materia dell’amministrazione comunale e provinciale.