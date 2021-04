Rocchetta Nervina: omicidio di ieri, è sempre piantonato in ospedale Fulvio Sartori, l'autopsia potrebbe chiarire la vicenda

E’ sempre piantonato all’ospedale di Imperia, con alcune ferite non gravi e in stato di arresto, Fulvio Sartori l’81enne che ieri mattina all’alba ha ucciso la moglie Tina Boero di 80 anni, nella loro abitazione di Rocchetta Nervina, piccolo centro della Val Nervia.

L’uomo, pur essendo in gravi condizioni, non è in pericolo di vita e, quando sarà possibile verrà ascoltato dagli inquirenti. Dovrà ovviamente spiegare, se sarà in grado di farlo, cosa lo ha spinto all’istinto omicida verso la moglie e la piccola cagnolina ‘Luna’. Dovrà anche spiegare il dopo, quando si è ferito con lo stesso coltello con cui ha ucciso la moglie, decidendo poi di avvisare le forze dell’ordine.

E, mentre a Rocchetta i circa 300 residenti non parlano d’altro, chiedendosi come sia stato possibile quanto accaduto, nelle prossime ore è prevista l’autopsia sul corpo della donna. Al momento le cause della morte risultano le coltellate inferte dal marito, ma non è escluso nemmeno che, prima ci possano anche essere state delle botte mentre i fendenti potrebbero essere arrivati al culmine di una lite.

I Carabinieri di Ventimiglia, coordinati dal Capitano Marco Da San Martino, hanno scandagliato con attenzione la casa di Fulvio e Tina, alla ricerca di indizi che possano far capire agli inquirenti cosa ha spinto l’81enne alla follia omicida. I risultati dell’autopsia potranno chiarire una vicenda che ha lasciato attonito un intero paese e una valle, ieri svegliata da un fatto di sangue al momento inspiegabile.