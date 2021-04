Rocchetta Nervina: omicidio questa mattina in via Umberto, 81enne uccide la moglie (Foto e Video)

Omicidio questa mattina verso le 6 a Rocchetta Nervina in via Umberto Secondo le prime informazioni un uomo di 81 anni (Fulvio Sartori, ex guardia forestale) ha ucciso la moglie (Tina Boeri di 80) per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Sembra che la donna sia stata colpita alla gola da un oggetto tagliente, presumibilmente un coltello, con il quale avrebbe ucciso anche il cane e, successivamente l'81enne, si è ferito alla gola e ai polsi.

Sul posto, dopo la constatazione del decesso della donna, stanno lavorando i Carabinieri della città di confine. Ovviamente sotto choc i residenti del piccolo paese della Val Nervia. I due coniugi erano considerati persone tranquille e affiatate e vivevano in via Umberto. Sul posto anche il Pm che si sta occupando del caso, Antonella Politi, accompagnata dal Capitano della Compagnia di Ventimiglia, Marco Da San Martino.

L'81enne è stato portato in ospedale a Imperia, in quanto ha tentato il suicidio. Ora è piantonato.