Fognatura ko a Sanremo: è saltato il collettore fognario principale, serviranno 10 giorni di lavoro per la riparazione

Il sistema fognario di Sanremo è in ginocchio. Da questa mattina un grave danno sta interessando l'intera rete delle acque 'nere', con sversamenti sulle strade e miasmi.

Subito il Comune ha allertato Rivieracqua per la riparazione, serviranno 10 giorni circa per la sistemazione delle zone interessate dai guasti. È saltato il collettore principale.

In vigore anche il divieto di balneazione su gran parte del litorale. Si tratta dello stessa divieto già emanato per i lavori di verifica delle fogne lungo il corso dei torrenti.

Un altro grave danno che mette in mostra tutti i limiti di un sistema fognario che fa acqua (nera) da tutte le parti. Problema che, di solito, si presenta in estate. Ma quest'anno sembra che abbia voluto anticipare i tempi.