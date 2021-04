'Vaccine Day' per 40 abitanti di Montalto Carpasio, soddisfatto il sindaco "Speriamo si possa ripetere anche per i 60enni"

Sono circa una quarantina gli abitanti di Montalto Carpasio che ieri hanno usufruito del vaccine day per la categoria 70 - 79 anni. Come visto nelle scorse giornate, l'ASL 1 ha usufruito della palestra delle scuole di Badalucco per allestire un ambulatorio provvisorio dove poter vaccinare le persone di questa fascia d'età, evitando così il trasferimento presso l'hub della stazione ferroviaria di Taggia.

"Ci teniamo a ringraziare il dott. Roberto Castagno della ASL 1 Imperiese che ha coordinato la giornata di vaccinazione per la nostra comunità. - ha affermato Mariano Bianchi, sindaco di Montalto Carpasio - Insieme a lui è d'obbligo dire grazie anche a tutto il personale sanitario e ai volontari che ieri, così come nelle scorse due giornate, si sono adoperati per garantire un'organizzazione precisa e senza sbavature".