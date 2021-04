Raddoppio ferroviario della Genova-Ventimiglia, Di Muro (Lega): “Buon lavoro a commissari straordinari”

"Buon lavoro ai due commissari straordinari per il raddoppio ferroviario della Genova-Ventimiglia e per i lavori sulla SS20, Vincenzo Macello e Nicola Prisco. Grazie alla Lega al governo, il cambio di passo per potenziare le infrastrutture del territorio c'è e si vede. Sul Colle di Tenda c'è già l'impegno del viceministro Morelli per la valle e per il Ponente ligure a seguito del punto fatto insieme a Limone Piemonte. Dopo mesi preziosi persi dal precedente esecutivo, finalmente la direzione è tornata ad essere quella giusta. La Lega c'è".

Così il deputato imperiese della Lega, Flavio Di Muro.