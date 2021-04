Sanremo: l’assessore Faraldi in visita all’Associazione Pattinaggio Bastia al Mercato dei Fiori “Eccellenza locale che porta lustro alla città”

L’assessore allo Sport, Giuseppe Faraldi, è stato ospite questo pomeriggio della Associazione Pattinaggio Bastia, Sezione di Sanremo. Realtà ancora poco conosciuta in zona ma che vanta, nonostante la giovane età, 60 atleti iscritti alcuni dei quali hanno già alle spalle esperienze nel panorama nazionale e internazionale.



Il quartetto “The Ribirth” ha vinto i campionati regionali nel 2019, nel 2020 e nel 2021; il quartetto “Happyness” ha vinto l’ultima edizione dei regionali; la coppia danza Siciliano-Gastaldi dal 2018 è convocata in Nazionale, nel 2019 ha preso parte ai campionati europei in Germania e la prossima settimana sarà a Bologna per il campionato interregionale che dà l’accesso agli italiani; Vittorio Gastaldi, infine, dal 2019 è convocato in Nazionale.



Faraldi ha incontrato questo pomeriggio gli atleti e l’allenatrice Nadia Comazzi sul campo di allenamento all’interno del Mercato dei Fiori. “Un’eccellenza dello sport locale, ancora poco conosciuta, ma che vanta molti campioni regionali e presenze in nazionale portando lustro alla città - commenta l’assessore - con la loro attività portano un momento di sport e aggregazione sera dimenticare un lodevole risvolto sociale”.