Prefabbricati Guerrini: Nuove soluzioni per la logistica e le grandi superfici destinate ai magazzini

Negli ultimi anni, le necessità di realizzazione di “hub” sono diventate sempre maggiori; si tratta di strutture destinate al settore logistico e dei grandi spazi destinati a magazzini, realizzate da stoccaggi automatizzati o semi-automatizzati per le grandi aziende di produzione, commercio e servizi.



Nell’ultimo triennio, la Prefabbricati Guerrini ha realizzato nel Nord-Ovest oltre 500.000 mq di strutture con questa destinazione, a testimonianza della grande competenza progettuale, esecutiva e di montaggio maturata anche in questo preciso settore.



Il reparto tecnico e produttivo dell’azienda ha sviluppato, negli anni, soluzioni sempre più performanti sul piano statico e strutturale, mirate a fronteggiare le esigenze del settore, tra cui si rilevano principalmente:



Ampi spazi di movimento: le ampie maglie costruttive 20x22 metri permettono di posizionare un pilastro ogni 440 mq di superficie, garantendo notevoli spazi per il movimento dei mezzi. Le stesse vengono di volta in volta studiate e modificate con le necessità interne della committenza (con dimensioni più o meno ampie), in quanto la maglia strutturale viene realizzata per essere flessibile e adattabile; le altezze interne sono studiate ad hoc, per raggiungere le migliori capacità di immagazzinamento verticale (con soluzioni che variano e possono arrivare anche a superare i 20 m di altezza).

Leggerezza strutturale: uno dei fattori determinanti dal punto di vista statico in una zona sismica come la nostra, è la minimizzazione delle masse sottoposte all’evento tellurico. La struttura concepita con il sistema “bac acier” in calcestruzzo permette di avere una leggerezza elevata e performante, fattore chiave per garantirne la sicurezza ed una migliore risposta al terremoto.

Raccolta esterna delle acque: è un elemento fondamentale per evitare, in caso di eventi eccezionali, l’ingresso accidentale di acque meteoriche potenzialmente pericolose all’interno delle aree coperte d’immagazzinamento, riducendo così i costi anche delle tratte di raccolta delle acque orizzontali.

Minimizzazione dei costi: la scelta progettuale armonica delle tre voci precedenti porta a un’attenta razionalizzazione dei costi a mq dell’intera opera, confermando uno standard realizzativo di alta qualità.

Nella sua continua evoluzione tecnico-progettuale, la Prefabbricati Guerrini ha introdotto la produzione di muri a spinta con annesse le necessarie forometrie destinate alle baie di carico, fornendo così un’ulteriore velocizzazione dei tempi di realizzazione dell’opera.

Con la stessa ricerca della qualità e della rapidità, l’azienda provvede alla totale prefabbricazione dei vani scala ed ascensore, con altezze importanti, anche superiori ai 20 m: una scelta che ha portato ad una significativa evoluzione del settore.

Per dare un dato sulla rapidità di costruzione di un edificio di tali caratteristiche, nel corso degli scorsi mesi è stato realizzato un “hub” logistico alle porte di Torino di ben 90.000 mq in meno di 90 gg solari (per la realizzazione della struttura prefabbricata), comprensiva di muri tagliafuoco, di vani scala e ascensore totalmente prefabbricati.



Il servizio tecnico e commerciale di Prefabbricati Guerrini è a disposizione di professionisti e clienti per lo studio di soluzioni tecniche e costruttive di ogni genere, per preventivi e studi personalizzati.

Per informazioni: www.prefabbricatiguerrini.it - Tel. 0161/931614 - u.commerciale@prefabbricatiguerrini.it e nei propri uffici di Santhià (VC) in corso Vercelli, 13.