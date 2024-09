"L'economia circolare e nuovi modelli di sviluppo e comportamenti a favore della tutela dell'ambiente, della salute e del benessere collettivo"

“Filosofia ed economia: uno sguardo congiunto sull’economia circolare”. E’ il tema della due giorni in programma presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” a Imperia nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 settembre. L‘iniziativa - promossa dall’Università di Genova- Dipartimento di Economia - con il contributo della Scuola di Scienze Sociali dell’ateneo genovese in collaborazione con la CCIAA - è gratuita, aperta a docenti e studenti delle superiori, studenti universitari, operatori economici e cittadini interessati e valida come corso di formazione. Per economia circolare si intende un modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Il passaggio ad una economia di questo tipo è indispensabile alla tutela dell’ambiente, alla salute, al benessere. E’ urgente abbandonare il modello di sviluppo fondato sulla crescita quantitativa e su obiettivi a breve termine improntati ad un forte consumismo. Si tratta di una scelta etica perché l’investimento strategico a favore dell’economia circolare e della sostenibilità composta costi e finanziamenti da parte di Istituzioni e imprese assieme all’impegno dei cittadini nel comprendere a fondo le ragioni e gli obiettivi da raggiungere.

Il programma di venerdì 20 settembre prevede alle 14,30 – moderatore Franco Manti dell’Università di Genova -l’accoglienza dei partecipanti e saluti delle autorità. Alle 15,30 Flavia Palmieri (Università di Roma “La Sapienza”) affronterà il tema “Oikonomia e phisis –Modelli filosofici antichi fra economia e natura”. Alle 16,30 l’intervento di Giuseppe Travaglini (Università di Urbino) verterà sulla “Filosofia dell’economia circolare”.

Sabato 21 settembre alle ore 11 Franco Manti interverrà sul tema “Bioeconomia per un modello di sviluppo sostenibile”(moderatore Riccardo Spinelli dell’Università di Genova). Alle ore 12 l’intervento di Barbara Cavalletti (Università di Genova)“Nature-basedsolutions e servizi ecosistemici nell’approccio circolare all’economia”. Alle ore 14,30 sarà la volta delle testimonianze aziendali e degli interventi di Dario Fornara (ResearchDirectorDavines Group; Rodale Institute European Regenerative Organic Center) e di Sabina Bellione (direttore Tecnico area progettazione Sviluppo Gruppo cooperativo CGM).

Chiusura dei lavori alle 16, 30