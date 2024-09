Sanremo: sopralluogo del sindaco in piazza Eroi, dall'estate prossima il cantiere sarà solo sotto terra (Foto e Video)

Il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, accompagnato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e dal Dirigente del settore, Danilo Burastero, ha incontrato questa mattina i commercianti della zona di piazza Eroi, per fare il punto dei lavori, per la realizzazione del nuovo parcheggio sotterraneo e per la riqualificazione della piazza. Eccezion fatta per la campagna elettorale si è trattato del primo sopralluogo del neo sindaco matuziano, che ha voluto toccare con mano la situazione del cantiere ed anche apprendere eventuali problematiche da chi vive la piazza tutti i giorni. La riunione si è svolta direttamente nell'area del cantiere ed ha avuto come obiettivo un confronto, analizzando alcune problematiche correlate ai lavori.

Durante l'incontro, i commercianti hanno richiesto interventi su alcune criticità tra cui la pulizia e la messa in sicurezza dell'area di transito pedonale, la necessità di maggiore visibilità per i loro esercizi, attualmente coperti dal cantiere e la revisione delle aree dedicate al carico-scarico merci. L'Amministrazione comunale ha confermato la propria disponibilità ad intervenire tempestivamente per risolvere queste problematiche. In particolare, verranno implementate le misure per migliorare la sicurezza dell'area pedonale, con un'attenzione particolare alla pulizia e al decoro della zona.

Il sindaco ha anche incontrato il Direttore dei lavori della ditta appaltatrice, che ha confermato come il cronoprogramma sia regolarmente in linea con le previsioni, con il completamento dell'opera fissato per la fine del 2025. Come era stato previsto in sede di progetto, lo stesso Direttore dei lavori ha rassicurato sul fatto che, già entro la fine della prossima primavera, la superficie della piazza verrà gradualmente resa disponibile per l'uso pubblico, mentre le lavorazioni sotterranee continueranno indipendentemente da quelle a livello strada. Questo permetterà di ridurre i disagi per commercianti e cittadini e rendere fruibile la piazza.

L'Amministrazione, guidata dal sindaco Mager, continuerà a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere un dialogo costante con i commercianti, affinché il progetto possa proseguire nel rispetto delle esigenze della comunità e delle attività economiche della zona.