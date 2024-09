SUI: in trend su CoinMarketCap, il token sale di oltre il 32% nell’ultima settimana mentre questa prevendita vola a 13,6 milioni di dollari

SUI è emerso di recente come uno degli asset più chiacchierati nel mercato delle criptovalute: il sentiment positivo nei suoi confronti è arrivato soprattutto dopo l'annuncio, da parte di Grayscale, dell’adozione di SUI come di uno degli asset digitali nelle sue offerte di fondi fiduciari.

Questo sviluppo ha fatto crescere le aspettative tra gli investitori, secondo i quali SUI potrebbe potenzialmente crescere, creando un'attività di mercato significativa che ne farebbe aumentare il prezzo.

Inoltre uno dei motivi principali dietro il successo di SUI potrebbe essere la sua imminente integrazione dell'USDC nativo e del Cross-Chain Transfer Protocol, che dovrebbe aumentare la liquidità e le transazioni cross-chain.

Intanto la prevendita di Pepe Unchained vola a $13,6 milioni, dimostrandosi una delle più forti degli ultimi tempi e puntando a un listing da almeno 100x.

SUI entra a far parte dei Trust di Grayscale

Il 7 agosto 2024, Grayscale ha annunciato un importante aggiornamento con l'introduzione di due nuovi asset nelle sue offerte di fondi fiduciari: TAO, il token del progetto Bittensor, e SUI, la moneta nativa della rete Sui.

Questo annuncio ha generato un sentiment molto positivo nei confronti di SUI, dato lo status di Grayscale come attore chiave nel settore della gestione degli asset digitali, in particolare per gli investitori istituzionali.

Il SUI Trust ha ufficialmente iniziato a fare trading da quel momento, generando forti volumi di transazioni: secondo Grayscale, ha già accumulato 1 milione di dollari in asset gestiti, un risultato notevole considerando che è passato meno di un mese dal lancio.

L'adozione di SUI da parte di Grayscale apre nuove opportunità per l'asset: questa mossa è vista come un voto di fiducia nel potenziale a lungo termine di SUI. Ad alimentare queste prospettive positive c’è il prossimo lancio di una nuova console di gioco, pianificato per il 2025, che integrerà le transazioni on-chain direttamente nei giochi.

Questo sviluppo espanderà significativamente l'ecosistema di gioco della blockchain SUI e aumenterà i volumi delle transazioni. Se la console verrà lanciata con successo, potrebbe fungere da importante catalizzatore per la crescita di SUI negli anni a venire.

SUI sale di valore grazie all’integrazione dell’USDC nativo

Sui ha registrato un impressionante rialzo dei prezzi il giorno scorso anche in seguito all'integrazione dell'USDC nativo sulla piattaforma: oggi SUI è a +32% nei 7 giorni, con un valore di $1,17. In seguito all'aumento dei prezzi, la capitalizzazione di mercato di SUI ha superato i 3,1 miliardi di dollari, diventando così la 25ma criptovaluta più grande.

L'aggiornamento consentirà agli utenti e agli sviluppatori della rete Sui di espandere l'uso di USDC in una gamma di applicazioni come finanza decentralizzata (DeFi), gaming ed e-commerce, aumentando potenzialmente la domanda di mercato per SUI.

Un altro fattore che potrebbe potenzialmente alimentare la manifestazione potrebbe essere l' annuncio della Sui Foundation di una partnership con MoviePass, un servizio di abbonamento a film con sede negli Stati Uniti.

Lo slancio di SUI affronta un test di resistenza chiave

Nel grafico giornaliero, Sui ha superato sia la media mobile semplice a 50 giorni, sia quella a 200 giorni e ha sviluppato un pattern testa e spalle inverso, generalmente considerato un indicatore rialzista.

Prezzo SUI, SMA a 20 giorni e SMA a 200 giorni

SUI è anche posizionato sopra la sua banda di Bollinger superiore a $1,1948, fattore che indica un forte slancio verso l'alto. Tuttavia, questo suggerisce anche che l'asset è ipercomprato, il che potrebbe prefigurare un possibile pullback o una correzione dei prezzi.

Bande di Bollinger SUI e RSI

Il livello di resistenza chiave ora è a $ 1,40, che SUI ha raggiunto durante il suo rally del 20 aprile. Se lo slancio persiste, è plausibile una nuova spinta verso questi livelli. Il Relative Strength Index è leggermente aumentato a 72,52, appena sopra la soglia di ipercomprato di 70, il che segnala che l'asset potrebbe presto subire una pressione al ribasso.

Se il prezzo dovesse scendere, la banda di Bollinger centrale a 0,9325 $ fungerà da supporto immediato, mentre un ulteriore calo potrebbe mettere a dura prova il supporto inferiore a $0,6702.

La prevendita di Pepe Unchained vola a $13,6 milioni

Pepe Unchained è un altro progetto che sta riscuotendo non poco successo con la sua prevendita e la sua idea di creare una blockchain Layer 2 focalizzata sulle meme coin e sulle applicazioni correlate.

Il progetto ha superato $13,6 milioni in presale e prosegue molto velocemente:visto che segue la meccanica di prezzo crescente, il token passerà dall’attuale costo di $0,0098 a cifre più alte, quindi chi investe per tempo ha maggiori ritorni non realizzati in potenza.

La “Pepe Chain”, si può leggere sul sito, sarà “100 volte più veloce di quella di Ethereum”, e in più gli investitori potranno spendere di meno in gas fee, che saranno più basse. Un altro modo per ottenere introiti passivi, offerto da questo progetto, è lo staking, attualmente con un APY del 152% e disponibile sin dalla prevendita.

Il token PEPU, costruito sulla blockchain di Ethereum, si differenzia da altre meme coin non solo per l’innovazione della sua blockchain ma anche perché ricca di utilità: anche per questa ragione può fare 100x con il listing.

Chi vuole accedere alla prevendita in corso, dovrà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto, verificando che sia compatibile, e utilizzare ETH, USDT, BNB o una carta di credito/debito bancaria per l’acquisto dei token.

Inoltre è possibile restare aggiornati su tutte le novità del progetto per valutarne l’evoluzione, unendosi alla community di Pepe Unchained presente sui social X e Telegram.

VAI ALLA PAGINA DELLA PREVENDITA DI PEPU