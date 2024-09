Sanremo: entro la fine dell'anno un concorso per l'assunzione di 50 nuovi dipendenti in Amaie Energia

Una cinquantina di persone, tra nuovi assunti e altri forniti dalle agenzie interinali, per il potenziamento dell’organico di Amaie Energia, la partecipata del comune di Sanremo che si occupa del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti ma anche della pista ciclopedonale e della gestione del Mercato dei Fiori.

Le assunzioni erano state previste dal precedente Cda e verranno portate avanti da quello nuovo, coordinato dal neo presidente Sergio Tommasini. Il concorso viene espletato per seguire il piano industriale e servirà anche a rispondere ad alcune esigenze relative agli interinali.

Infatti sono previste delle premialità specifiche per chi è già all’interno con il ruolo interinale. Come per esempio la metà dei posti messi a concorso dedicati a loro in via prioritaria e poi scorrere la graduatoria. Ad esempio: se il primo ed il terzo sono interinali prima di prendere il secondo si scorre la graduatoria per esaurire i posti messi a disposizione degli interinali.

Il concorso verrà messo in atto entro la fine di quest’anno. "Stiamo già lavorando al nuovo piano industriale - ha detto Tommasini - per attualizzare i numeri del triennio 2024-2027 e pianificare appunto il fabbisogno effettivo di personale".