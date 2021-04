Nuove nomine in Forza Italia della provincia, Baggioli: "Premio allo spirito di squadra"

Nuove nomine ai vertici di Forza Italia in provincia di Imperia. Le annuncia il commissario provinciale Simone Baggioli.



"Ieri, - scrive - dopo costruttive ore di confronto e condivisione, in accordo con i tanti amici, Donne e Uomini che animano il nostro meraviglioso Gruppo, abbiamo espresso la volontà di promuovere una giusta dose di meritocrazia nei confronti di persone che vivono quotidianamente il nostro Territorio, con poche parole ma molti atti concreti a favore dei nostri concittadini. Ringrazio, in particolare modo, il nostro Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco ed il suo Vice Filippo Bistolfi.



Confrontandomi con il Comitato Provinciale nel quale partecipano tutti gli esponenti politici e amministratori di Forza Italia, abbiamo deciso le nuove nomine che riguarderanno asset organizzativi in previsione delle future attività di partito, dall’Immigrazione ai ristori per le attività colpite dalla pandemia, dalle infrastrutture allo sviluppo di nuovi core business della Casa da Gioco, non dimenticando Turismo, Commercio, Partite Iva e sviluppo Urbanistico.



Pertanto, in totale armonia, è stato scelto di nominare Franco Ventrella quale unico Commissario a Ventimiglia, Gabriele Amarella neo referente provinciale Enti Locali e Marco Agosta (l’uomo del 9% a Ventimiglia insieme a Gabriele e alle molte amiche e amici che hanno messo la faccia alle passate consultazioni regionali) mio Vice così da aiutarmi concretamente nell’attività politica di coordinamento. Un coordinamento provinciale che ha visto passare la propria percentuale di consensi dal 2,4% al 9% in un solo anno di attività. Un premio non solo all’appartenenza bensì allo spirito di squadra".