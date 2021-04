Un 68enne residente in zona Beuzi è finito in ospedale questo pomeriggio dopo essere stato scalciato da un cavallo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi anche se in un primo momento era stato anche chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Sanremo con l'appoggio dell'automedica del 118. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale 'Borea' di Sanremo per le cure del caso.