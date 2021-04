Emergenza migranti a Ventimiglia: in Comune il vertice con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (Foto e Video)

Ha preso il via dal Comune di Ventimiglia la giornata che vedrà l’On. Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, in visita a Ponente. Alle 9.30 il primo appuntamento nel Municipio della città di confine, alla presenza del sindaco Gaetano Scullino, del Prefetto Alberto Intini, e dei sindaci Vittorio Ingenito (Bordighera) e Armando Biasi (Vallecrosia). Argomento al centro della discussione: la situazione migranti a Ponente e, in particolare, la prossima apertura di un nuovo centro.

Le divergenze tra le varie amministrazioni comunali di zona sono ormai cosa palese e Scullino ha più volte ribadito il suo secco ‘no’ a un nuovo centro a Ventimiglia. La presenza del sottosegretario alla Difesa segna oggi un nuovo capitolo della vicenda.

Dopo l’incontro in Comune è prevista una conferenza stampa, poi la delegazione proseguirà in direzione del confine per poi effettuare un sopralluogo in città con tappa prevista anche al nuovo porto.

Nel pomeriggio, infine, è previsto prima l’incontro con il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e poi con il primo cittadino di Sanremo, Alberto Biancheri.