Giovedì sera su Facebook, Renato Ariano presenta il suo ultimo libro ‘L'Eros Segreto di Dante’

Giovedì prossimo su Facebook, a partire dalle ore 21.00, Renato Ariano presenterà il suo ultimo libro ‘L'Eros Segreto di Dante’ in compagnia di ospiti. Si tratta di evento gratuito online, al quale chiunque può partecipare.



“Durante questo incontro online – si spiega nel comunicato - verranno date risposte concrete alle seguenti domande:

- Perché un lettore dovrebbe leggere questo libro?

- In cosa consiste la Polisemia di Dante?

- Perché quello che l'autore tratta in questo libro non è mai stato diffuso nell'opinione popolare?

La proposta di una rilettura della cantica del Paradiso con l’individuazione di passi erotici e sensuali, solitamente sottaciuti o censurati, espone certo il proponente allo scandalo e al rigetto da parte dei benpensanti e dei dantisti ufficiali.

Questo libro si rivolge a chi, oltre che a essere un appassionato di Dante, sia abituato a pensare con la propria testa e che, nella ricerca della verità, non si accontenti di soluzioni preconfezionate.

L’autore invita quest’ultima categoria di lettori a non respingere a priori questa ipotesi interpretativa e a verificare di persona se le analisi dei passi ambigui ed erotici della Commedia, sottoposte alla loro attenzione, siano o meno plausibili.

Nel corso dei secoli Dante è stato trasformato, nell’opinione corrente, in una figura rigida e stereotipata. Oggi, purtroppo, a causa della troppa consuetudine e banalizzazione, abbiamo perso il senso originario del suo sforzo immane di conciliare i due aspetti dell’umanità, carne e spirito, in un’integrazione suprema.

La diretta su Facebook sarà curata da Renato Ariano, medico e scrittore di Bordighera. Ariano aveva già pubblicato, nel 2017: ‘Dante, Templare Nascosto’.

Per partecipare al webinar è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook ufficiale e seguire la diretta. Non è necessario scaricare alcun programma, ma bisogna disporre di un profilo su Facebook.