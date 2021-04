Tanti imperiesi non si sono presentati alla vaccinazione programmata: a Taggia in molti per farsi somministrare la dose (Foto)

Le sedi vaccinali dell’Asl 1 Imperiese hanno aperto le porte in questo fine settimana alle persone anziane (ai nati prima del 1943) che erano già prenotati per la somministrazione delle dosi nei prossimi giorni e, dopo una giornata di ieri in cui pochi si sono presentati secondo il calendario previsto, oggi invece sono tantissimi.

E, purtroppo, si registrano anche alcuni assembramenti, soprattutto alla stazione di Taggia, dove possono recarsi residenti del comprensorio sanremese e tabiese. E, dopo la mancata presentazione dei cittadini nati tra il ’41 e il ’42 che erano previsti nella giornata di ieri, oggi vengono vaccinati anche quelli del ’43 e '44 che si stanno presentando insieme a persone che arrivano fino agli anni '50 di nascita.

Con il ‘tam tam’ che sta correndo telefonicamente o sul web, al PalaBigauda di Camporosso vengono vaccinati anche alcuni cittadini nati tra il 1951 e il ’42, ovviamente per poter utilizzare i vaccini che sono stati portati da ieri nel centro vaccinale.

Una situazione che, purtroppo, ha visto anche alcune lacune e proteste da parte dei cittadini che vorrebbero vaccinarsi ma che si sono dovuti accodare a quelli che, invece, non si sono presentati. Dall’Asl 1 Imperiese confermano che nessuna dose sarà sprecata, anche perché i responsabili dei tre centri scongeleranno solo ed esclusivamente le dosi che verranno somministrate.