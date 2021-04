L'auto ribaltata in via Goethe

Via Goethe è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente che ha visto una Fiat Panda finire su una fiancata dopo l'impatto con un'altra vettura.

Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, ma solo danni materiali. Sul posto, oltre a un equipaggio della Croce Verde, anche la Polizia e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi prima di liberare la carreggiata.