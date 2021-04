Maltempo: da mezzanotte nuova allerta meteo ma anche questa volta per il centro-levante, escluso l'imperiese

Dopo le precipitazioni della notte e il momento che stiamo vivendo di relativa tranquillità dalle piogge, l'Arpal ha emesso un nuovo messaggio d'allerta che, però, riguarderà nuovamente altre zone della nostra regione e non l'imperiese. Arriverà sulla Liguria il fronte vero e proprio della perturbazione, accompagnato anche da temporali, soprattutto nella notte e mattinata di domani che riguarderanno però le province di Genova e Spezia. Sulla nostra, invece, sono previsti venti forti settentrionali.

L'allerta meteo riguarda piogge e temporali ed è stata emanata tra la mezzanotte di oggi e le 15 di domani. Sarà arancione sul levante per i bacini medi e grandi e gialla per quelli piccoli. Arancione sui bacini medi e grandi del levante fino alle 15 e, quindi, gialla fino alle 17. Sarà gialla per temporali sui bacini piccoli e medi nella zona del centro-levante regionale). Sotto le previsioni.

OGGI: instabilità in rapido aumento in serata per l'approssimarsi di un sistema frontale dalla Francia con piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in successiva intensificazione nella notte. Bassa probabilità di temporali forti su BCE: possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti. Venti inizialmente ancora forti settentrionali (50-60 km/h) su B, in attenuazione dal pomeriggio, forti meridionali su C con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) in tarda serata. Mare localmente agitato su C, in temporaneo calo dal pomeriggio.

DOMANI: perturbato con piogge moderate e rovesci diffusi, alta probabilità di temporali forti o organizzati su B,C,E, bassa probabilità su A,D. Cumulate elevate su C,E, significative su A,B,D (localmente elevate su B); fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio. Venti forti meridionali su C,E (50-60 km/h) fino al mattino, moderati settentrionali altrove con rinforzi forti e rafficati in serata su A,B (55-65 km/h). Mare localmente agitato al mattino su C per onda da Sud, in calo.

MARTEDI': nelle prime ore, venti forti settentrionali (55-65 km/h) con raffiche di burrasca 60-75 km/h su A,B e sui rilievi; graduale attenuazione dalle ore centrali.