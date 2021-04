San Lorenzo al Mare, ecco il progetto per il collegamento della pista ciclabile con quella di Imperia

Ecco il progetto della variante da 600mila euro, finanziata dalla Regione, per collegare definitivamente Imperia e San Lorenzo al Mare tramite la pista ciclabile. La pista passerà sul vecchio sedime ferroviario attraversando la zona del porto turistico per congiungersi con il cantiere già avviato per la costruzione della pista ciclabile di Imperia, la cui ultimazione è legata alla posa del tubo del Roja. Nei giorni scorsi a San Lorenzo erano arrivati a visitare il cantiere gli assessori regionali al demanio e ai lavori pubblici Marco Scajola e Giacomo Giampedrone.



“Qui a San Lorenzo al Mare – aveva dichiarato l'assessore Scajola - si sta portando avanti un lavoro importante e che ha riguardato un’opera di rigenerazione urbana straordinaria come la nuova pista ciclabile e che è stata già finanziata in un primo lotto da regione Liguria e adesso avremo un secondo lotto, più avanti, per il completamento”.



“Ci sarà spero questo completamento della pista a breve – aveva dichiarato in occasione del sopralluogo il presidente di Amaie Andrea Gorlero - perché chiaramente l’ottimo lavoro che sta facendo il comune di Imperia deve trovare un raccordo con la nostra impostazione e la pista deve essere completata in tempi brevissimi. Obiettivamente andremo entro l’anno, non voglio sbilanciarmi, è un problema tecnico e ci sarà un appalto abbastanza importante di oltre 600 mila euro e non è un questione che si possa risolvere in tempi brevissimi, ma penso compatibilmente con il completamento nel comune di Imperia”.