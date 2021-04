Ventimiglia: interpretazione della Legge sui mezzi stranieri condotti da italiani, cinque sequestri

Sono cinque i verbali e i sequestri ai mezzi dei lavoratori frontalieri che viaggiano con le targhe monegasche a causa di una interpretazione errata dell’emendamento alla Legge sul ‘Decreto sicurezza’, secondo il quale auto straniere in Italia, condotte da un residente nel nostro paese.

Nel corso degli anni, grazie all’intervento del Fai, il sindacato dei frontalieri, era stato fatto un emendamento che ‘sanificava’ la posizione dei frontalieri ma ora c’è stata una recrudescenza del fenomeno. I lavoratori, infatti, secondo la Legge il mezzo dovrebbe essere intestato al conducente ma, ovviamente, questo non è possibile.

In precedenza le forze dell’ordine sorvolavano al fatto ma, dopo l’intensificazione dei controlli per il Covid, questi portano a sanzioni da 500 euro e al sequestro del mezzo. “Stiamo andando avanti con i ricorsi – ha detto il segretario del Fai - e gli interventi politici per accelerare al massimo la risoluzione del problema”.