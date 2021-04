Sanremo: convocato in via telematica il Consiglio comunale per mercoledì prossimo

Il Consiglio comunale è stato convocato in modalità telematica per mercoledì prossimo alle ore 17.30 con eventuale prosecuzione dopo le 24.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno: la modifica del regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari: la messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno della strada Suseneo superiore al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e il transito su di essa; il riconoscimento del debito fuori bilancio di 121mila euro in esecuzione della sentenza corte d’appello di Genova per la causa contro la Uc Flor.