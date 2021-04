Sanremo: detenuto aggredisce a calci e pugni un poliziotto della Penitenziaria nel carcere di Valle Armea

Un detenuto italiano del carcere di Sanremo (S.M.), che vedrà la sua pena espiata nel 2026 per reati di rapina, durante la somministrazione di metadone in infermeria, ha brutalmente aggredito con schiaffi e pugni, un agente della Polizia Penitenziaria in servizio.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa: “Solo grazie al tempestivo intervento dei rinforzi – dice Pagani - si è evitato il peggio. Si tratta di detenuti che meritano carcere duro e, invece, ci riferiscono che addirittura era allocato in una sezione a ‘custodia attenuata’, dove i detenuti dovrebbero essere ammessi solo se manifestano una chiara volontà di recupero, adeguandosi alle regole. Purtroppo e per l’ennesima volta dimostrano che non riescono a comprendere le leggi dello Stato e così a rimetterci con i suoi uomini e donne è sempre la Polizia Penitenziaria.

L’agente è stato trasportato al Pronto Soccorso dopo aver riportato ferite guaribili in 5 giorni. “A lui e al personale di Polizia Penitenziaria di Sanremo – prosegue Pagani - va il nostro pensiero, augurando una pronta guarigione e solidarietà. Chiediamo al Capo del Dap Petralia un immediato intervento altrimenti sarà uno stillicidio”.