Maltempo sul Ponente: freddo e neve, imbiancato l'entroterra di tutta la provincia fino a quote basse (Foto e Video)

Ieri abbiamo avuto le prime avvisaglie e oggi c’è stato un vero e proprio ‘crollo’ delle temperature con nevicate anche a bassa quota su tutta la provincia di Imperia. La colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero in una decina di località dove sono presenti i sensori dell’Arpal e, in alcuni casi, l’escursione termica rispetto a ieri mattina, è stata anche di circa 10 gradi.

La nevicata di questa mattina a Ceriana:

Nevicate a bassa quota, con spruzzate di coltre bianca nell’entroterra di Sanremo, tra la frazione di San Giacomo e monte Bignone. Neve anche a Ceriana e Bajardo ma anche in Valle Argentina, con i primi fiocchi che si sono visti a Badalucco mentre Triora si presenta con un paesaggio decisamente invernale.

Le temperature sono scese drasticamente, con il picco minimo ai 1.800 metri di Poggio Fearza, che ha fatto segnare -8,9, seguita da Colle Belenda sopra Pigna con -5, Sella di Gouta sopra Apricale con -4,4, Colle d’Oggi -3,7, Ceriana -2,5, Verdeggia -2,4, Triora -2,1, Colle di Nava -1,9 e Castelvittorio con zero gradi. Poco sopra Pornassio con 1,9, Pigna 2,2, Seborga 3,7, Borgomaro 3,8, Pieve di Teco e Rocchetta Nervina 4,5, Ranzo 4,6, Pontedassio 4,7, Cipressa 4,9, Dolceacqua 5,2, Sanremo 5,4, Dolcedo 5,9, Airole 6,8, Ventimiglia 7,2, Imperia 7,4 e Diano Marina 8,3.

La nevicata di questa mattina a Carpasio:

Spicca la temperatura di Sanremo, quasi sempre la più alta che, invece quest’oggi risente della neve caduta sull’immediato entroterra che si presenta imbiancato. Al momento le precipitazioni sono scarse, anche se in montagna potrebbero nuovamente colpire l’entroterra. A Verdeggia, unico luogo di rilevazione delle nevicate, sono scesi circa 15 centimetri.

Nelle prossime ore è prevista una variabilità diffusa, con possibili precipitazioni alternate a schiarite. In arrivo ancora vento forte e temperature sempre particolarmente basse. Un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che, ci si augura, possa aver terminato il suo influsso. Le temperature torneranno a risalire tra domani e venerdì ma attenzione al fine settimana quando sono attese precipitazioni.

Inviateci le vostre foto a redazione@sanremonews.it