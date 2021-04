Covid in Liguria: 103 nuovi positivi in provincia di Imperia, 6 morti all'Ospedale di Sanremo tra fine marzo e aprile

Il dato emerge dal bollettino sulla diffusione del Covid in Liguria dove oggi si registrano 425 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 6.192 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. In compenso continua a essere sempre maggiore il numero dei guariti rispetto a quello dei nuovi positivi.

In lieve calo il dato totale dei casi per provincia di residenza che passa dai 1318 di ieri ai 1296 di oggi. In diminuzione di una unità il numero di pazienti Covid ricoverati all'Ospedale di Sanremo. Infine passa da 1854 a 1657 il numero dei soggetti in sorveglianza attiva.