Un’interessante iniziativa di DaD: ‘Gamification e letteratura’ per gli studenti del ‘Ruffini-Aicardi’ di Sanremo

Prenderà il via venerdì il primo di una serie di incontri virtuali pensati e ideati dal Prof. Umberto Sisia per gli studenti dell'Istituto Socio-sanitario e Tecnico Turistico di Sanremo, ma aperti a tutti gli studenti della grande famiglia dell'Istituto Ruffini-Aicardi.

Gli incontri avverranno nell'ambiente Google Meet dedicato della scuola, a distanza e in piena sicurezza. Il primo di essi vedrà la presenza come ospite di Marco Vallarino, giornalista, scrittore e soprattutto – in questa sede – game designer e programmatore di avventure testuali.

Riferisce il prof. Umberto Sisia, docente di Lettere del corso Socio Sanitario: ”L'evento avrà come tema “Gamification e letteratura”: si parlerà cioè del rapporto esistente fra la programmazione tecnica, il processo di elaborazione della cosiddetta “interactive fiction” ossia giochi in cui la vicenda avventurosa in cui il giocatore è immerso si dirama non attraverso la grafica, bensì attraverso il testo scritto, e il legame di tale processo con la scrittura di tipo letterario e con i modelli dominanti di numerosi scrittori della letteratura popolare, ma non solo”.

Un incontro, quindi, che intende essere di stimolo per gli studenti affinché riflettano sui legami che il mondo del gioco ha con la letteratura e per instaurare un ponte fra diverse dimensioni comunicative. E ovviamente, se mai ce ne fosse bisogno, un modo per rimarcare che anche nella difficoltà del periodo di emergenza l'Istituto Ruffini-Aicardi continua a perseguire i propri obiettivi didattici, impegnando le proprie risorse e ricercando nuove possibilità di espressione volte ad estendere gli interessi e la motivazione dei propri allievi.