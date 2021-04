Sanremo: trasformare un gesto vile in beneficenza, il nostro fotografo Tonino Bonomo dona all’Emporio Solidale il risarcimento di un’aggressione subita (Foto)

Trasformare un gesto spiacevole in qualcosa di buono, una vile aggressione in gentilezza. In poche parole: la violenza in beneficenza. È lo spirito con il quale il nostro fidato fotografo Tonino Bonomo ha devoluto all’Emporio Solidale del Palafiori la somma ricevuta come risarcimenti di una vile aggressione subita mentre stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro.



Bonomo aveva anche scelto di non denunciare i suoi aggressori, ma il fermo dei personaggi che gli avevano anche danneggiato l’attrezzatura ha portato al processo e, di conseguenza, al risarcimento che ha avuto il suo finale compimento nella consegna della somma alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, e dei responsabili dell’Emporio.