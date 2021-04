I bei tempi del liceo...a ‘2 ciapetti con Federico’ il caso del gruppo Facebook “APS Amici del Cassini”

Da pochi giorni è nato su Facebook un nuovo gruppo dedicato al liceo Cassini di Sanremo, che in breve tempo ha superato i 1000 iscritti tra ex studenti ed ex (o attuali) insegnanti. Scorrendo sul diario si possono vedere le numerose fotografie postate, alcune anche in bianco e nero, che ritraggono vecchie classi. Non mancano ovviamente i ricordi dei “mitici anni del liceo” e le diatribe come quella sull’eterna "rivalità goliardica" tra Cassini e Saccheri (come era chiamato un tempo lo Scientifico).

Di tutto questo si è parlato nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ che ha visto come ospiti due professoresse: Giovanna Turco e Patrizia Milanese. L’occasione è stata però anche quella di illustrare i progetti e le iniziative future, di tipo sociale e culturale, che potranno essere attuate dall’Associazione Amici del Cassini.

Guarda l’intervista:

